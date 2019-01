O drama de Ricardo Ferreira: operado pela terceira vez ao joelho direito

O clube informou que o defesa central "foi esta segunda-feira avaliado, tendo-se confirmado o cenário de uma lesão ligamentar grave no joelho direito, que exigirá intervenção cirúrgica".

É a terceira vez que Ricardo Ferreira, de 26 anos, vai ser operado ao mesmo joelho, perdendo o resto desta temporada.

A primeira foi na sequência da lesão contraída em julho de 2016, num particular com os ingleses do Wigan, e a segunda decorrente da recaída a 3 de janeiro de 2018, diante do Boavista (vitória por 3-1).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No domingo, Ricardo Ferreira regressou aos relvados, um ano depois, no clássico minhoto entre as equipas B do Braga e Vitória de Guimarães, da II Liga de futebol, que os vitorianos venceram (4-2), mas voltou a lesionar-se no mesmo joelho.

Aos 35 minutos de jogo, após ter feito um passe já no meio campo adversário, lesionou-se sozinho, no mesmo joelho, tendo saído em maca pouco depois.

Também no domingo, no final do jogo da I Liga entre Sporting de Braga e Boavista, que os minhotos venceram por 1-0 dedicando o triunfo a Ricardo Ferreira, o presidente e o treinador dos 'arsenalistas', António Salvador e Abel Ferreira, deixaram palavras de "conforto" ao jogador e asseguraram não ser necessário contratar outro central.

O jogador, de 26 anos, soma uma internacionalização por Portugal, tendo jogado 90 minutos no particular com os EUA (1-1), em novembro de 2017.