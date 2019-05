Ricardo Carvalho na equipa técnica de Villas-Boas no Marselha

André Villas-Boas anunciou durante a apresentação no Marselha que Ricardo Carvalho vai fazer parte da equipa técnica dele. O antigo defesa central do FC Porto e Real Madrid vai ser adjunto do técnico português, naquela que será a sua primeira experiência no futebol desde que acabou a carreira.

Além de Ricardo Carvalho a equipa técnica contempla ainda Daniel Sousa, Pedro Silva, José Mario Rocha, Eduardo Santos e Will Coort.

André Villas-Boas foi apresentado esta quarta-feira como novo treinador do Marselha e revelou quais os objetivos para o futuro e a Liga francesa. "Gosto de mudar tudo, quando chego. É importante fazer mudanças, trazer frescura e é por isso que quero controlar tudo. Não sou um treinador defensivo e quero ter bola, respeitando o slogan do Marselha: direto ao golo. Precisamos de tempo para analisar e ver o que podemos alcançar. Com o orçamento que temos e seguindo as regras do fair-play financeiro, faremos o melhor. O objetivo é claro: terminar no pódio", explicou o técnico português, que regressa ao ativo, após ter deixado os chineses do Shanghai SIPG, em novembro de 2017.

O antigo adjunto de José Mourinho, estreou-se como treinador principal na Académica, em 2009/10, e transferiu-se para o FC Porto na época seguinte, tendo orientado também clubes como Chelsea, Tottenham, Zenit e Shanghai SIPG. Agora Segue-se o Marselha, no culminar de uma namoro com seis ano. A primeira abordagem foi em 2013. "Penso que podemos levar esta equipa ao topo", atirou o português, que soma já nove títulos na carreira como treinador principal.

O Marselha terminou a temporada no quinto lugar da Liga francesa, fora dos lugares de acesso às provas europeias.