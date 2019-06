"Reyes não merece uma homenagem como se fosse um herói", diz Cañizares

Do Sevilha ao Benfica. As reações à morte de Reyes

Entre as muitas reações que surgiram após a morte de José Antonio Reyes num acidente de carro, há uma que está a causar polémica. É a de Santiago Cañizares, ex-guarda-redes espanhol, que jogou no Real Madrid e no Valência.

"Circular com excesso de velocidade é uma atitude reprovável. No acidente houve mais mais vítimas além do condutor. Reyes não merece ser homenageado como se fosse um herói. Mas isso não impede que lamente o que ocorreu e que reze pelas suas almas", escreveu no Twitter.

As palavras de Reyes não foram bem recebidas nas redes sociais, o que fez com que muitos internautas lhe dirigissem insultos. Mais tarde, o jogador voltou a manifestar-se no Twitter, dizendo que talvez não se tenha expressado bem: "Claro que merece uma homenagem e uma grande recordação pela sua carreira e a sua contribuição para o futebol".

José Antonio Reyes, ex-jogador do Benfica, morreu este sábado, na sequência de um acidente de viação em Utrera. O avançado, de 35 anos, representou os encarnados na época 2008/09, estando atualmente ao serviço do Extremadura UD, que atua na segunda divisão espanhola.

Do acidente resultaram ainda mais duas vítimas mortais, dois primos do jogador que também iam dentro do carro. Jonathan Reyes morreu logo no local e Juan Manuel Calderón acabaria por falecer já no hospital, para onde tinha sido levado em estado muito grave.

O carro em que Reyes seguia, um Mercedes Brabus, despistou-se, saiu da estrada, capotou e incendiou-se de seguida. As primeiras investigações apontam como causa do acidente o excesso de velocidade.