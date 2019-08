Revelação de Fàbregas. "Casillas tem esperança de voltar a jogar"

Cesc Fàbregas, internacional espanhol e amigo pessoal de Iker Casillas, revelou numa entrevista à rádio Cadena Cope que Iker Casillas ainda tem esperanças de poder voltar a jogar futebol.

"Jogámos na pré-temporada contra o FC Porto e o Sp. Braga e disse logo ao Iker para estarmos juntos. Ele é um grande amigo há muitos anos e foi muito bom poder estar com ele, principalmente depois destes meses difíceis que ele passou. Pelo que me disse tem esperança de voltar a jogar. Espero que possa continuar na alta competição e gostava muito de o ver a jogar mais algum tempo", referiu o atual jogador do Mónaco.

Casillas sofreu um enfarte durante um treino do FC Porto no dia 1 de maio e em meados de julho os dragões anunciaram que o guarda-redes espanhol iria fazer parte do staff diretivo da equipa de futebol, enquanto recuperava do problema de saúde. Mas em nenhum momento Casillas anunciou o final da carreira.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Certo é que a SAD portista contratou neste defeso um guarda-redes para o lugar de Iker Casillas. A opção recaiu no argentino Agústin Marchesín, que chegou do Clube América, do México. O guardião, ao que tudo indica, vai estrear-se esta quarta-feira na baliza do FC Porto no jogo diante do Krasnodar, da terceira pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões.