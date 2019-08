Renato Sanches apresentado no Lille

O Lille anunciou esta sexta-feira a contratação de Renato Sanches ao Bayern Munique por 20 milhões de euros. Aos 22 anos, o internacional português assinou contrato válido por cinco temporadas e vai representar o quinto clube da sua carreira, depois de Benfica, Bayern Munique e Swansea (por empréstimo).

Renato Sanches torna-se assim a contratação mais cara da história do Lille, que esta época irá jogar na fase de grupos da Liga dos Campeões, depois de na época passada ter terminado a Liga francesa no segundo lugar, atrás do campeão Paris Saint-Germain.

No seu novo clube, o médio formado no Benfica vai ter como companheiros de equipa os portugueses Tiago Djaló, José Fonte e Xeka, além do moçambicano Reinildo Mandava, com quem jogou na equipa B dos encarnados. Um dos responsáveis pela sua contratação foi Luís Campos, o diretor desportivo do clube.