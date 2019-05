Renato marca e feteja título com o Bayern Munique

O Bayern Munique é campeão da Bundesliga. Depois de uma época equilibrada em que lutou pelo título alemão com o Borussia, o clube de Munique voltou a festejar. É o sétimo campeonato seguido para os bávaros de Renato Sanches. O português marcou no jogo de consagração, frente ao Eint. Frankfurt (5-1).

Aos 4 minutos o Bayern colocou-se em vantagem com um golo de Kingsley Coman. Depois Sebastian Haller empatou aos 50 minutos para o Eint. Frankfurt de Gonçalo Paciência e alimentou a esperança do Borussia Dortmund (podia ser campeão com a derrota do rival de Munique). Só que ao minuto 53 David Alaba fez o 2-1 e pouco depois Renato também colocou o nome na lista dos marcadores. O português, que começou o jogo no banco mas foi lançado aos 37 minutos, apontou o terceiro golo dos bávaros.

Depois foi só esperar pela festa. Franck Ribéry e Arjen Robben, de saída do Bayern Munique, não quiseram despedir-se sem um golito cada um e assinaram o 4.º e o 5.º golos da equipa de Niko Kovac, que assim festeja o título numa época de muita contestação.