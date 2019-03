Relatórios de Mourinho que foram parar à Internet foram feitos por Villas-Boas

O jornal inglês Mirror publicou na segunda-feira uma série de relatórios sobre equipas adversárias do Chelsea feitos pelo scouting do clube londrino na altura em que o português treinava o Chelsea, onde eram analisadas as equipas do Barcelona e do FC Porto, na temporada 2006/07. Mas entretanto muitos outros foram parar à Internet. Segundo apurou o DN, estes relatórios foram feitos por André Villas-Boas, que na altura integrava a equipa técnica do Special One, e não por Mourinho.

Nos relatórios que entretanto estão a ser publicados em vários sites na Internet, saltam à vista alguns comentários sobre algumas grandes estrelas desses clubes. "Muito pobre defensivamente. Explorar as fraquezas defensivas. Batoteiro, cai com facilidade", lê-se a propósito de Ronaldinho Gaúcho, que na altura representava o Barcelona. Ou sobre Puyol: "Agressivo mas emotivo. Fica louco com o árbitro quando são marcadas faltas contra ele e provoca os outros. Um defesa agressivo, usa o corpo para jogar em antecipação. Mau posicionamento e lidera mal a defesa." Sobre Messi, a análise de Villas-Boas era mais branda: "Qualidade e velocidade, mas muito pela esquerda. Exatamente os mesmos comportamentos de Ronaldinho. Dentro das linhas diagonais. Empurra a equipa a avançar com a bola. Incrível no um para um."

Já sobre o FC Porto de Jesualdo Ferreira, curiosamente equipa que viria a treinar anos mais tarde, André Villas-Boas escreveu o seguinte: "Normalmente regam o relvado antes do jogo e depois do aquecimento. Não hesitam no contacto. Quaresma cai no um para um. Postiga cai na área. Atenção! Na primeira e segunda fase de construção, a equipa descai claramente na direita."

Nessa temporada 2006/07, o Chelsea defrontou o Barcelona na fase de grupos - ganhou em Stamford Bridge por 1-0 e empatou em Camp Nou a dois golos. Nos oitavos de final, os londrinos defrontaram o FC Porto. Após um empate (1-1) no Dragão, venceram em casa por 2-1. O Chelsea acabou depois por cair nas meias-finais da competição no desempate por grandes penalidades frente ao Liverpool.