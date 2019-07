Regresso de Marcano ao FC Porto custa cinco milhões de euros

Pré-época arrancou no FC Porto... e com Casillas

Iván Marcano deve ser oficializado em breve como reforço do FC Porto. O defesa central espanhol, de 32 anos, já recebeu autorização da Roma para viajar para Portugal e acertar os termos de contrato com os dragões, o que acontecer será um regresso, pois o espanhol vestiu de azul e branco entre 2014 e 2018, saindo depois a custo zero para o clube romano.

De acordo com o jornal italiano Corriere dello Sport, o central foi dispensado do treino desta terça-feira da equipa romana, agora treinada pelo português Paulo Fonseca, para tratar da transferência para o FC Porto, que deve implicar o pagamento de uma verba de cinco milhões de euros.

Marcano vem assim colmatar uma das vagas deixadas em aberto no eixo da defesa do FC Porto com as saídas de Militão (Real Madrid) e Felipe (At. Madrid).