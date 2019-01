Seis baixas no treino do FC Porto

Os dragões fizeram esta segunda-feira, no Olival, o último treino antes do jogo com o Benfica, na terça-feira, pelas 19.45, num clássico em Braga em que as duas formações disputam o acesso à final da Taça da Liga.

Maxi Pereira e Danilo, que se lesionaram no empate a zero com o Sporting em 12 de janeiro, continuam de fora, fazendo ambos tratamento e treino condicionado, sendo que o uruguaio tem problemas na coxa esquerda e o internacional português uma entorse.

Por outro lado, Marius, Otávio e Aboubakar também recuperam de lesões, enquanto Chidozie continua ausente, "devidamente autorizado, a tratar de assuntos pessoais".