Recuperação de Marega foi alvo de controlo antidoping

No programa Universo de Bancada, do Porto Canal, o responsável portista informou que a Autoridade Antidopagem de Portugal esteve esta quinta-feira de manhã no treino do FC Porto para efetuar um controlo surpresa a Moussa Marega, o avançado maliano que esteve na China a recuperar de uma rotura muscular, com o preparador físico do Shanghai SIPG, equipa treinada pelo português e ex-técnico portista Vítor Pereira.

"No sábado temos um jogo, um clássico e nas semanas que antecedem há sempre coisas para tentar perturbar o FC Porto. Desta vez foi o seguinte: hoje de manhã a ADoP foi ao Olival, não para fazer o habitual controlo, mas para controlar exclusivamente o Marega", disse Francisco J. Marques.

"Percebe-se o problema que a recuperação está a criar e a forma para perturbar o jogador e o FC Porto foi surgirem lá para fazer o controlo. O FC Porto e o jogador nada têm a temer", referiu o diretor de comunicação portista, que disse ainda que esta visita da ADoP "não passa de uma artistice para tentar perturbar o FC Porto" e "serve apenas para que os nossos adeptos percebam que ao FC Porto é sempre necessário algo mais. No sábado vamos contar com o Dragão a apoiar de princípio ao fim".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Francisco J. Marques falou ainda sobre o processo de recuperação de Marega, para garantir que tudo foi transparente e comunicado à ADoP. "O Marega, como é público, esteve fora do país para se submeter a um tratamento, ao qual se dedicou a 100 por cento. Mas as autoridades antidopagem foram informadas. Souberam dos voos, dos hotéis onde foi. Não havia dúvidas e podia ser controlado em qualquer altura. O FC Porto cumpre com tudo e não falha. Hoje de manhã, a dois dias do clássico, tenta-se criar este caso, certamente na sequência de tudo o que foi sendo dito nos últimos dias sobre ele. O tratamento dele não implicou a tomada de nenhuma substância. Os adeptos do FC Porto podem estar tranquilos", frisou.