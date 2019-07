Os 15 italianos que jogaram na I Liga antes de Perin. Dois foram campeões

O percurso mais comum é o de jogadores portugueses rumo à liga italiana. São 65, com Rui Costa a encabeçar a lista dos que efetuaram mais jogos na Serie A (338). Porém, houve 15 transalpinos a atuar na I Liga portuguesa, sendo que Mattia Perin, guarda-redes que já está em Lisboa para assinar pelo Benfica, deverá juntar-se a este lote a breve prazo.

A história de italianos em Portugal não é longa, mas tem longevidade. Em 1950-51, o avançado Renato Marchiaro jogou pelo Belenenses depois de ter passado, entre outros clubes, pela Juventus. Três épocas depois, o médio Sergio Del Pinto, que tinha passado pela Lazio, representou o FC Porto. Nenhum foi propriamente um caso de sucesso e talvez por isso o campeonato português teve de esperar quase meio século para receber mais jogadores italianos.

Costuma-se dizer que à terceira é de vez e foi isso que aconteceu com os transalpinos em Portugal. No verão de 1999 aterrou em Lisboa o extremo esquerdo Ivone De Franceschi por empréstimo do Veneza para reforçar o Sporting então orientado pelo compatriota Giuseppe Materazzi. Porém, falhou as primeiras cinco jornadas do campeonato devido a lesão e acabou por ser mais utilizado pelo treinador Augusto Inácio, revelando-se uma peça fulcral para quebrar o jejum de 18 anos dos leões sem o título nacional.

De Franceschi precisou de apenas uma época de leão ao peito para ser campeão © Gerardo Santos

Dois anos depois, e talvez inspirado no bom exemplo do rival, o Benfica recrutou o lateral esquerdo Emanuele Pesaresi por empréstimo da Lazio. Porém, o internacional jovem italiano esteve quase sempre tapado por Marco Caneira e não foi além de 11 jogos no campeonato.

Embora a experiência com Pesaresi não tivesse corrido bem, as águias voltaram a contratar um jogador italiano no verão de 2005, quando Fabrizio Miccoli chegou à Luz por empréstimo da Juventus. Conhecido por Pequeno Bombardeiro, devido aos 1,68 m, o avançado internacional transalpino deixou saudades depois de 14 golos em 39 jogos em duas épocas de águia ao peito na I Liga. Ainda hoje é o italiano com mais encontros disputados e golos apontados no campeonato português.

Perin será o segundo guarda-redes

Mattia Perin só não será o primeiro guarda-redes italiano a jogar na I Liga porque Tommaso Berni disputou uma partida pelo Sp. Braga em agosto de 2011 frente ao Vitória de Setúbal. Os minhotos procuravam um substituto para o brasileiro Artur Moraes, que se tinha revelado uma aposta certeira depois de vários anos como suplente na Roma, e tentaram repetir a fórmula com um ex-suplente da Lazio. No entanto, não resultou e Berni acabou por voltar a Itália no final da época. Depois de passagens por Sampdoria e Torino, desde 2014-15 que faz parte do plantel do Inter de Milão, mas ainda não se estreou.

Em 2013-14 quatro novos jogadores italianos atuaram na I Liga, todos pelo Olhanense, cuja SAD era detida por italianos. O avançado Federico Dionisi foi o que mais se destacou, com oito golos em 24 jogos. O defesa Mario Sampirisi e os médios Mirko Bigazzi e Daniel Bessa, este último emprestado pelo Inter de Milão, também atuaram pelo emblema algarvio nessa época de despromoção à II Liga.

Na época seguinte o Benfica reforçou-se com o terceiro italiano da sua história, Bryan Cristante, que chegou à Luz oriundo do AC Milan, rotulado de grande promessa do futebol italiano. O jovem médio nunca se afirmou às ordens de Jorge Jesus nem às de Rui Vitória, mas acabou por sagrar-se duas vezes campeão em Portugal e mostrou ter grande valor durante os empréstimos ao Pescara e à Atalanta, tendo acabado por se tornar internacional por Itália quando ainda tinha contrato com as águias, em outubro de 2017. Atualmente encontra-se a trabalhar com novo treinador português, Paulo Fonseca.

Cristante nunca se impôs de águia ao peito © Filipe Amorim / Global Imagens

Em 2015-16 outros três italianos se cruzaram em Portugal com Cristante: os sportinguistas Alberto Aquilani e Ezequiel Schelotto e o portista Daniel Osvaldo. Dos três, o que teve mais sucesso foi o lateral direito Schelotto, que em duas temporadas se tornou o italiano com mais minutos na história da I Liga (2959). Aquilani nunca se assumiu como titular, mas ganhou a simpatia dos sportinguistas, mostrando os atributos que o levaram a clubes como Roma, Liverpool, Juventus, AC Milan e Fiorentina. Já Osvaldo foi uma aposta de Julen Lopetegui para concorrer com Aboubakar, mas nunca convenceu de azul e branco, despedindo-se do Dragão com uma expulsão numa visita ao União da Madeira logo à 9.ª jornada, depois de apenas um golo em sete jogos no campeonato.

O último transalpino a atuar na I Liga foi Cristiano Piccini, que tal como Aquilani e Schelotto foi aposta de Jorge Jesus no Sporting. Lateral direito de grande porte físico, fez uma época de muito bom nível em Portugal, acabando por se transferir para os espanhóis do Valência no final da época de 2017-18.

Entretanto, os leões contrataram na temporada passada o guarda-redes Emiliano Viviano e o médio Stefano Sturaro, mas nem um nem outro se chegaram a estrear pelo emblema de Alvalade.