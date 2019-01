Real Madrid vence Bétis e iguala Sevilha no terceiro lugar em Espanha

O Real Madrid venceu, este domingo, por 2-1, em casa do Bétis, em jogo da 19.ª jornada da Liga espanhola, e igualou o Sevilha no terceiro lugar da tabela, depois de começar a ronda no quinto posto.

O croata Modric adiantou os merengues aos 13 minutos, na recarga a um primeiro remate, antes de Canales empatar frente à antiga equipa aos 67, a passe de Lo Celso, com o substituto Dani Ceballos, ex-jogador do Bétis, a decidir a partida para os madridistas aos 88.

Os campeões europeus e mundiais de clubes aproveitaram a derrota dos sevilhanos, hoje em casa do Athletic Bilbau (2-0), e o empate do Alavés na visita ao Girona (1-1) para subirem ao quarto lugar, com 33 pontos, os mesmos do Sevilha.

Na formação comandada por Quique Setién, o português William Carvalho foi totalista, mas viu um cartão amarelo aos 86 minutos que o deixa de fora do próximo jogo do campeonato.

A vitória por 2-1 do Getafe em casa do Villarreal, adversário do Sporting nos 16 avos da Liga Europa, significa que os sevilhanos terminam a 19.ª jornada fora dos lugares europeus, com 26 pontos no sétimo posto, aumentando a diferença para o quarto lugar, último de acesso à Liga dos Campeões. O Villarreal segue no 19.º e penúltimo lugar, com 17.

O FC Barcelona, líder com 43 pontos, venceu hoje em casa o Eibar por 3-0, com dois golos do uruguaio Luis Suárez, que assistiu o terceiro, do argentino Lionel Messi, naquele que foi o 400.º tento do 'astro' na Liga espanhola.

Em Bilbau, o Sevilha ficou mais longe do primeiro lugar ao perder em casa do Athletic, num jogo em que André Silva foi titular mas não conseguiu evitar a derrota, graças a dois golos de Iñaki Williams, que ajudaram a afastar os bascos dos lugares de despromoção.

Antes, o Atlético de Madrid beneficiou de um golo solitário do avançado francês Antoine Griezmann para vencer em casa o Levante e consolidar o segundo posto com 38 pontos.