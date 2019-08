Real Madrid entra a vencer no campeonato

Na visita a Vigo, os merengues inauguraram o marcador aos 12 minutos, por intermédio do internacional francês Karim Benzema, sendo que no arranque da segunda parte Luka Modric foi expulso com um cartão vermelho direto, aos 56, por uma falta sobre Denis Suárez. Mesmo com 10 elementos, o Real Madrid não só segurou a vantagem, como ainda a ampliou com dois excelentes golos: primeiro, pelo alemão Toni Kroos, num pontapé de fora da área, aos 61 minutos, e depois através de Lucas Vázquez, a concluir uma jogada de envolvimento coletivo, aos 80. Em tempo de compensação, Iker Losada reduziu para o Celta, aos 90+1 minutos.

Já o Valência, com o internacional português Gonçalo Guedes no onze titular, teve tudo para arrancar o campeonato com um triunfo sobre a Real Sociedad, mas acabou por perder dois pontos nos últimos segundos do encontro disputado no Mestalla. Kevin Gameiro adiantou o conjunto che, aos 58 minutos, e teve a possibilidade de bisar e selar a vitória, aos 90+5, mas falhou uma grande penalidade. O golpe de teatro surgiu quando Francis Coquelin colocou a mão à bola dentro da área e permitiu que Mikel Oyarzabal empatasse o jogo de grande penalidade, aos 90+11 minutos.

Na véspera, o bicampeão Barcelona estreou-se na Liga espanhola com uma derrota em Bilbau (1-0), no jogo que marcou o arranque da edição 2019/20 da prova.

Paulo Oliveira marca nas duas balizas

O defesa português Paulo Oliveira marcou este sábado o golo do Eibar em Maiorca, mas também anotou um tento na própria baliza, que ditou a derrota dos bascos, por 2-1, na primeira jornada da Liga espanhola.

De regresso ao principal escalão, os maiorquinos colocaram-se em vantagem por Daniel Rodríguez, aos quatro minutos, mas o central luso empatou a partida, aos 57, na sequência de um canto. Contudo, Paulo Oliveira, que está a iniciar a terceira época ao serviço do Eibar, acabou por estar na origem da derrota da sua equipa, ao marcar um autogolo, aos 75 minutos, desviando um cruzamento de um adversário.

Villarreal e Granada proporcionaram o jogo mais emocionante da ronda inaugural, até ao momento, ao empatarem 4-4 na cidade valenciana. Santi Cazorla (35 minutos), Moi Gómez (53), Gerard Moreno (65) e Samuel Chukwueze (73) apontaram os tentos do submarino amarelo, enquanto Fede Vico (46+6), Darwin Machis (62), Roberto Soldado (75) e Antonio Puertas (81) marcaram para o Granada, que contou com os portugueses Rui Silva e Domingos Duarte de início.

Já o Osasuna foi a Leganés vencer por 1-0, graças a um golo do argentino Luis Ávila, aos 75 minutos.