Jonas emocionado na despedida perante os adeptos

O Benfica versão 2019/20 vai mostrar-se aos seus adeptos esta quarta-feira. Será a oportunidade de conhecer os reforços Raul de Tomas, Chiquinho, Caio Lucas e Jhonder Cadiz. Mas o momento mais aguardado será a cerimónia de homenagem a Jonas, goleador que anunciou o fim da sua carreira de futebolista profissional.

19.55: Aqui fica o vídeo com o discurso de Jonas, que justifica o fim da carreira com o seu "estado físico atual" que o "impossibilitaria de jogar ao mais alto nível".

19.54: Os jogadores do Benfica recolhem agora ao relvado para se prepararem para o primeiro jogo de preparação da época.

19.50: Nos ecrãs gigantes passa um vídeo de Jonas, onde o brasileiro agradece todo o apoio que recebeu enquanto jogador do Benfica. "Até breve. Carrega Benfica", foram as palavras finais do número 10.

19.47: Jonas recebe uma lembrança do presidente Luís Filipe Vieira, junto a todos os troféus que conquistou de águia ao peito. O brasileiro não contém a emoção e chora em pleno relvado, com os adeptos de pé a aplaudir.

19.46: E agora... Jonas. Com o número 10 nas costas. E muito aplaudido!

19.45: E agora Bruno Lage debaixo de uma enorme ovação.

19.44: O capitão Jardel é o último a entrar em campo, antecedendo a equipa técnica.

19.40: Começam a entrar os jogadores do Benfica, um a um por ordem numérica. Caio Júnior e Raul de Tomas foram os primeiros reforços a entrar no relvado da Luz-.