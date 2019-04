Raphinha está de volta aos convocados de Marcel Keizer

O brasileiro Raphinha é a principal novidade na lista de convocados do Sporting para o jogo deste sábado (20.30 horas), na Vila das Aves, a contar para a 29.ª jornada da I Liga.

O extremo recuperou de um problema físico que o afastou do jogo com o Rio Ave. Na conferência de imprensa, o treinador Marcel Keizer já tinha anunciado que Marcos Acuña também estava apto para a partida com o Desp. Aves, depois de ter estado afastado dos treinos na última semana também devido a problemas físicos.

Ausentes continuam Cristián Borja, Bas Dost e Battaglia, que continuam a recuperar de lesões, enquanto na lista se mantém o jovem avançado Pedro Marques, que tem sido utilizado na equipa de sub-23.

Eis a lista completa de convocados:

Guarda-redes: Renan Ribeiro, Salin, Diogo Sousa;

Defesas: Tiago Ilori, Coates, Ristovski, Mathieu, Bruno Gaspar;

Médios: Bruno Fernandes, Acuña, Francisco Geraldes, Gudelj, Wendel, Idrissa Doumbia;

Avançados: Raphinha, Diaby, Luiz Phellype, Pedro Marques, Jovane Cabral.