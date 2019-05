Rafa vai renovar até 2024

Rafa tem "acordo" para renovar com o Benfica até 2024. Segundo o empresário do jogador, o clube e o atleta já acordaram os termos da renovação do vínculo até 2021. "O acordo foi alcançado, era o que o clube e o Rafa pretendiam. O que eu posso dizer é que o jogador está feliz, o clube também ficou satisfeito e vamos em frente, caminhar pelo menos mais cinco anos: eram dois, agora com mais três são cinco", disse António Araújo à TSF.

A "prioridade do jogador sempre foi renovar com o Benfica", segundo o seu agente. Mas, apesar de ter acordo para prolongar a ligação ás águias isso não significa que não possa sair da Luz. Newcastle e Valência são alguns dos interessados.

Rafa chegou ao Benfica em 2016, vindo do Sp. Braga a troco de cerca de 16 milhões de euros. O internacional português de 25 anos foi formado no Alverca e Feirense, antes de se mudar para Braga e de onde saiu para a Luz.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No Benfica desde o arranque da temporada 2016/17, Rafa está a viver a sua melhor época na Luz. Soma 19 golos e três assistências em 42 jogos disputados esta temporada. É o terceiro melhor marcador do campeonato, a par de Bast Dost, com 15 golos, menos seis que o líder Sferovic.