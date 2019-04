Rafa Silva perdeu a cabeça e foi expulso após o final do dérbi

O final do jogo foi bastante quente no relvado do Estádio José Alvalade, já depois do apito final do árbitro, com vários jogadores a envolverem-se numa discussão, acabando Rafa Silva por ver o segundo cartão amarelo e, consequentemente, o vermelho, que o tira do próximo jogo, com o Feirense, para a I Liga.

Nas imagens é possível ver o extremo do Benfica aplaudir, alegadamente, o árbitro da partida Hugo Miguel, tendo depois sido agarrado por Rúben Dias e Tiago Pinto, diretor para o futebol, que tentaram acalmar o jogador. Na confusão, o árbitro da partida também mostrou o cartão amarelo ao sportinguista Cristián Borja.

Na sala de conferência de imprensa de Alvalade, Bruno Lage foi questionado sobre o que se tinha passado com o seu jogador. "Parece que foi provocado por algum jogador, mas isso não pode ser algo que justifique. Temos de ter calma e seguir em frente porque temos mais uma final no domingo", sublinhou.