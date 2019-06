Rafa Benítez deixa de ser o treinador do Newcastle

O Newcastle anunciou esta segunda-feira que o treinador espanhol Rafa Benítez não vai renovar o contrato que o ligava ao clube da Premier League até ao dia 30 de junho (próximo domingo).

O técnico de 59 anos tinha sido contratado em março de 2016 para substituir o inglês Steve McLaren. Nessa fase final da temporada não conseguiu manter os magpies na Premier League, mas na temporada seguinte (2016/17) conseguiu fazer regressar o clube ao principal escalão do futebol inglês.

Na última temporada, Rafa Benítez conduziu o Newcastle ao 13.º lugar, somando 12 vitórias em 38 jornadas.

Mike Ashley tentou segurar o espanhol com um contrato de longa duração, mas tal revelou-se impossível, conforme revela no comunicado publicado no site do clube. "Trabalhámos arduamente para conseguir uma renovação por um período significativo de tempo, mas não foi possível chegar a um entendimento com Rafa e os seus representantes", pode ler-se. Alegadamente, o espanhol não terá ficado satisfeito com os poucos recursos financeiros que lhe eram colocados à disposição para contratar novos reforços.

Refira-se que o Newcastle está num processo de mudança de dono, uma vez que o milionário Sheikh Zayed Al Nehayan apresentou uma oferta de quase 400 milhões de euros, tendo inclusive registado uma empresa - Monochrome Acquisition Limited - para concluir o negócio que, segundo os representantes do milionário dos Emirados Árabes Unidos, apenas aguarda pela aprovação da Premier League.

Refira-se que, no início do mês, a imprensa inglesa dava eco ao facto de o xeique ter José Mourinho como treinador preferido para o seu projeto.