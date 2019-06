Qual a idade deste atleta? Desta vez a polémica é com atleta do Benfica

Edward Pingua Zakayo, queniano de 17 anos que representa o Benfica, venceu a prova dos 5000 metros Meeting de Rabat da Liga Diamante, no passado domingo. Até aqui tudo bem. Mas quando foi publicada uma fotografia dele em prova as redes sociais explodiram de comentários sobre a idade e aparência do jovem atleta.

Segundo o perfil do queniano publicado pela Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF) Edward nasceu a 25 de novembro de 2001. Ou seja vai fazer 18 anos, mas muitos internautas não acreditam nos seus 17 anos.

O atleta de 17 anos, que integra a equipa júnior de cross do Benfica terminou a prova em 13:11.49 minutos, deixando para trás Solomon Berihu, da Etiópia (2.º lugar), e Soufiyan Bouqantar, de Marrocos (3.º lugar).

Esta não é a primeira vez que é questionada a idade de alguns atletas, um pouco por todo o mundo.