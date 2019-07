Pugilista Pernell Whitaker morre atropelado aos 55 anos

Segundo a polícia de Virgínia, Whitaker, de 55 anos, não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer ainda no local, pelas 22.00, depois de ter sido abalroado por um veículo num cruzamento.

A carreira de Sweet Pea, como era conhecido no mundo do boxe, ficou marcada pelo título de campeão olímpico em 1984, em Los Angeles.

O pugilista realizou 46 combates como profissional, estabelecendo um recorde pessoal de 40 vitórias, 17 antes do tempo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Considerado um mestre na arte de defender, retirou-se em 2001 depois de 17 anos de carreira, tendo sido introduzido no Salão Internacional da Fama do Boxe cinco anos depois. Entre 1993 e 1997, foi eleito o melhor pugilista no ativo no mundo, libra por libra.