PSP convencida de "policiamento de sucesso" no Benfica-FC Porto

"Estou convencido que será mais um policiamento de sucesso", afirmou, em conferência de imprensa, o comissário Luís Gancho, da divisão de trânsito da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Lisboa. Jogo entre Benfica e FC Porto, é sábado, no Estádio da Luz, a contar da terceira jornada da I Liga.

O encontro, em que o campeão em título recebe o segundo classificado de 2018/19, apresenta questões de segurança que "não se cingem ao complexo desportivo", salientou o subintendente Francisco Alves, pelo que o dispositivo será reforçado.

"Teremos toda a rede do metro reforçada, com o efetivo da divisão de segurança dos transportes públicos, e teremos também por meio terrestre" várias equipas de resposta "a qualquer situação necessária ainda antes da entrada no recinto", acrescentou.

Para o encontro, as portas da Luz serão abertas pelas 17.00, duas horas antes do apito inicial, para que os cerca de 60 mil espetadores esperados possam entrar "tranquilamente e sem pressa".

Para os adeptos do FC Porto, está "preparada a Avenida Condes de Carnide", com "uma área reservada para estacionamento seguro", a partir das 12.00.

