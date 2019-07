Primeiro triatlo para as famílias em Santa Maria da Feira

A primeira edição do Europarque Triathlon Experience tem data marcada para 13 de julho. Mais de 300 pessoas já se inscreveram, um número que "ultrapassou todas as expectativas" para a primeira prova do género no norte de Portugal, segundo a organização.

Organizado pela Feira Viva Empresa Municipal e com o apoio da Federação Portuguesa de Triatlo e da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, a prova é apadrinhada pelo rosto do triatlo nacional, Vanessa Fernandes, vice-campeã olímpica que já conta com 21 vitórias em Taças do Mundo de Triatlo, e por Nuno Manta Santos, ex-treinador do Clube Desportivo Feirense.

O mote deste triatlo é o de que "ninguém fica para trás, porque precisamos de todos quando queremos superar tudo".

Em Portugal aconteceu pela primeira vez, no ano passado, o My Lx Triathlon Experience, em Lisboa. O Europarque Triathlon Experience tem como principal objetivo criar condições para que todos ultrapassem uma prova desta natureza, aproveitado a zona envolvente do Europarque.

A prova consiste em nadar 300 metros, pedalar 10 quilómetros e correr três quilómetros. Mas há mais do que uma meta para ultrapassar e nem todos os atletas terão de cumprir o mesmo percurso.

No dia 13 de julho, das 9h00 às 14h00 o Secretariado estará aberto para entrega de kits e dorsais. Das 12h00 às 12h50, terá lugar o check-in, com verificação técnica e colocação do material no Parque de Transição do Duatlo Kids. Às 13h00, terá lugar a partida do Duatlo Kids.

Das 14h00 às 14h50, será a vez do check-in, com verificação técnica e colocação do material no Parque de Transição para o Triatlo. As partidas segmentadas do Triatlo são às 15h00. O final da prova e entrega de prémios estão marcados para as 17h30.

Todas as informações estão disponíveis na página do Europarque Triathlon Experience.