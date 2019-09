Primeiro Benfica-Sporting no feminino será no Estádio da Luz

O Benfica anunciou esta terça-feira que o primeiro dérbi oficial com o Sporting, a contar para a 4.ª jornada do campeonato nacional de futebol feminino, vai realizar-se no Estádio da Luz, no próximo dia 19 de outubro às 17.00 horas.

Esta será a segunda vez que as duas equipas se vão encontrar, depois de em março terem disputado um jogo solidário por Moçambique no Estádio do Restelo, que as leoas venceram, por 1-0, e que ficou marcado pelo recorde de espectadores num jogo de futebol feminino, com 15 204 pessoas nas bancadas.

Agora será o primeiro dérbi a sério e um dos embates mais aguardados desta temporada que se iniciou no último domingo com a Supertaça, conquistada pelo Benfica, em Tondela, diante das campeãs nacionais Sp. Braga com um triunfo por 1-0, graças a um golo da espanhola Pauleta.

Refira-se que o campeonato feminino inicia-se no próximo fim de semana, com um escaldante Sporting-Sp. Braga, marcado para segunda-feira, às 17.30 horas, em Alcochete. No domingo, o Benfica recebe o A-dos-Francos, às 16.00 horas, no Estádio da Tapadinha.