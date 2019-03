Presidente do V. Guimarães diz que o Sporting está a cumprir pagamento de Raphinha

Júlio Mendes, presidente do Vitória de Guimarães, anunciou esta quarta-feira que o caso com o Sporting relativamente ao pagamento da transferência de Raphinha está resolvido. O pagamento da transferência do jogador, contratado pelos leões ainda na era Bruno de Carvalho, estava em falta, e os vitorianos chegaram a apresentar uma queixa em tribunal a pedir a insolvência da SAD leonina. Mas os dois clubes, entretanto, chegaram a acordo.

"Reuni com o presidente do Sporting e foi desenhada uma solução para o problema em mãos. Percebemos que deveríamos criar condições para o Sporting cumprir os seus compromissos. Este acordo foi passado para o papel e o Sporting cumpriu o que estava acordado. Há questões de detalhe ainda a debater mas o essencial está ultrapassado", disse o líder do V. Guimarães, à margem da renovação do contrato com a marca desportiva Macron até 2026. Em causa, recorde-se, estava o pagamento de quatro milhões de euros.

Júlio Mendes abordou ainda o polémico regresso do Gil Vicente à I Liga, na sequência do caso Mateus, reconhecendo que o assunto não é pacífico para os emblemas que disputam o principal campeonato português. "Não vou falar em detalhe do que foi debatido entre os presidentes dos clubes. Posso apenas dizer que, genericamente, o assunto não será pacífico", disse, garantindo, contudo, que "uma posição política por parte dos clubes não pode atropelar uma decisão judicial".