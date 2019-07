Presidente do Sporting reuniu-se com o líder da FIFA

Frederico Varandas esteve reunido com Gianni Infantino presidente da FIFA, na sede do organismo, em Zurique, na Suíça. Uma "visita de cortesia", segundo o o presidente do Sporting, com o objetivo de o clube de Alvalade "estar perto dos órgãos de decisão"

"Tivemos uma conversa muito interessante na qual mostrei a minha preocupação, sobretudo, com a regulação do mercado de transferências e com a proteção dos clubes formadores", começou por dizer Varandas, que se fez acompanhar pelo diretor desportivo, Hugo Viana.

"Mostrei as minhas duas grandes preocupações. Uma delas é a falta de regulação do mercado de transferências. Vivemos numa fase em que há um mercado verdadeiramente selvagem, em que os clubes estão cada vez mais pobres. As receitas vão aumentando, mas, cada vez, o dinheiro fica menos nos clubes e tem de, de uma vez por todas, haver coragem para uma regulação das transferências", explicou Varandas, à Sporting TV.

Já sobre a formação, recorreu a Ronaldo: "O segundo aspeto foi falar da nossa história, da nossa tradição, como um clube que formou os melhores jogadores do futebol português, que formou dois bolas de ouro, um dos quais, o melhor jogador português de todos os tempos e um dos melhores do mundo, tem de ser protegido. Não falo só do Sporting, falo de todos os clubes formadores, e hoje estes clubes têm uma grande dificuldade a lutar contra gigantes, que chegam a estes jogadores mesmo antes de eles assinarem o primeiro contrato profissional. E nós não temos qualquer tipo de proteção."

O líder leonino aproveitou assim o facto de estar na Suíça, onde a equipa do Sporting está a estagiar - perdeu no primeiro jogo com o Rapperswil-Jona - para reunir com o mais alto representante do futebol mundial.