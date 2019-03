Presidente do Comité Olímpico do Japão acusado de irregularidades abandona cargo

O presidente do Comité Olímpico Internacional do Japão, Tsunekazu Takeda, investigado em França sobre a alegada compra de votos no processo de candidatura de Tóquio aos Jogos Olímpicos de 2020 anunciou que abandona o cargo em junho.

Takeda, 71 anos, transmitiu esta terça-feira a decisão durante um encontro do Comité Olímpico, uma semana depois das primeiras notícias que antecipavam que o responsável tencionava abandonar o cargo que ocupa desde 2001.

Anteriormente, Takeda tinha pedido informações sobre a possível reeleição no mês de junho mas acabou por comunicar que vai abandonar funções no final do mandato que termina no mês de junho.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O presidente do COJ, considerado um dos principais artífices da vitória da candidatura nipónica, está a ser investigado pelas autoridades francesas por corrupção ativa.

Na base das suspeitas está o pagamento de 1,8 milhões de euros à empresa Black Tidings, detida, na altura, pelo senegalês Massata Diack, filho do então presidente da Federação Internacional de Atletismo (IAAF), Lamine Diack.