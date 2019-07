Presidente do Boca Juniors oficializa Salvio

Salvio já é jogador do Boca Juniors. Foi o presidente do clube, Daniel Angelici, que o anunciou no Twitter, numa publicação na qual colocou uma foto ao lado do agora ex-Benfica com a legenda "Bem-vindo ao Boca, Toto". Falta ainda a confirmação oficial dos dois emblemas envolvidos no negócio.

O jogador deixa assim o Benfica, onde foi campeão por cinco vezes. Salvio venceu ainda quatro Taças da Liga, duas Taças de Portugal e três Supertaças em sete épocas e meia na Luz. Era um dos capitães do clube encarnado e não tinha viajado com a equipa para os EUA onde o clube estagia.

Entretanto o Benfica acaba de anunciar as saídas de Simón Ramírez, Semedo e João Monteiro para o Belenenses SAD.