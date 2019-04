Premier League. Foden decide e recebe prémio de Bernardo

Um golo madrugador de Phil Foden e foi tudo. Foi tudo porque desta vez a vantagem mínima servia ao Manchester City para voltar ao topo com mais um ponto do que o Liverpool (joga este domingo em Cardiff, mas ficará com um jogo a mais). O Tottenham, desta vez, não festejou no Etihad.

Há três dias, o jogo no mesmo local foi vertiginoso (3-2 aos 21 minutos), louco (4-3, com o 1-0 do Tottenham em casa a valer-lhe a passagem às meias-finais da Champions) e mau para o coração - no tempo de compensação, o VAR anulou o 5-3 ao City...

Este sábado, Foden marcou aos 5', a passe de Aguero, e os Citizens seguraram um jogo dominado pela mestria de Bernardo Silva, considerado o MOTM (Man Of The Match - Homem do Jogo). Mas, no final, o português entregou o prémio ao ainda mais joven companheiro inglês.

O gesto do internacional lusitano tornou-se viral rapidamente nas redes sociais. Mas o mais importante, para a equipa de Guardiola, foi ganhar e afastar qualquer efeito negativo da eliminação perante os Spurs na quarta-feira.