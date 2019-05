Português Luís Campos vai coordenar futebol do Milan

A "Gazzetta Dello Sport" noticia esta quarta-feira que o Milan chegou a acordo com o português Luís Campos para o cargo de coordenador do futebol profissional do clube milanês.

Este ano o Lille acabou por ser a grande surpresa do campeonato francês, lutando pelo título que acabou por ser ganho pelo PSG. "O Luís [Campos] recebeu convites absolutamente enormes. Vi as ofertas e sei aquilo que pode valer para outros clubes. Mas ele vai ficar na próxima época e por muito mais tempo, pois acredita no nosso projeto. A recusa dos convites que recebeu prova-o", disse Gérard López, presidente do clube francês, em declarações ao jornal Le Parisien, na semana passada.

O português terá mudado de ideias e aceite o convite do colosso italiano.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Campos já trabalhou como observador no Real Madrid com José Mourinho, ganhou grande prestígio internacional com os trabalhos feitos no Mónaco e Lille, na Liga francesa. Segundo o jornal italiano, o brasileiro Leonardo está de saída do Milan, preparando-se o português para coordenar um projeto que privilegie a aposta nos jovens.