Portugal nas meias finais do Europeu Sub-17

Um golo de Marta Ferreira, já nos descontos, apurou a seleção nacional para as meias-finais do Europeu de futebol feminino de sub-17, ainda com uma jornada por disputar, graças a um triunfo sobre a Dinamarca (1-0).

Em jogo muito equilibrado com a Dinamarca, o selecionador José Paisana tinha deixado a médio portuguesa no banco, depois de ser titular na vitória no primeiro jogo, com a Bulgária (3-1), mas a entrada a um quarto de hora do final acabou por ser decisiva.

Em relação ao jogo com as búlgaras, José Paisana optou por dar a titularidade a Francisca Nazareth e Bárbara Lopes, fazendo sair Marta Ferreira e Maria Alagoa, mas acabou por recorrer às duas jogadoras suplentes quando persistia o empate.

Ainda na primeira parte, e com as dinamarquesas melhores no jogo, Portugal viu Lara Pintassilgo atirar ao poste, aos 36 minutos, um lance quase replicado pelas dinamarquesas aos 77, com Sofie Bredgaard a ver a bola tocar na barra lusa.

Uma oportunidade que surgiu também contra a corrente do jogo, numa fase em que Portugal estava por cima da partida, com situações perigosas de Marta Ferreira (86 minutos), e de Maria Alagoa (87).

Com vários cantos nos minutos finais, foi depois de um livre de Sofia Silva que Marta Ferreira garantiu a passagem inédita das sub-17 às meias-finais do Europeu, ao desviar a bola para a baliza de Freja Thisgaard, fazendo o 1-0 final.

Nas sub-17, Portugal apenas tinha estado no Europeu de 2014, disputado em Inglaterra e onde foi quarto classificado do seu grupo, com um empate (Áustria) e duas derrotas (Itália e Inglaterra). No Europeu deste ano, que decorre na Bulgária, a seleção portuguesa ainda defronta no sábado na terceira jornada a Espanha, campeã em título, num jogo que decidirá o vencedor do grupo

Portugal jogou com : Adriana Rocha, Ana Assucena, Maria Miller, Sofia Silva, Alicia Correia, Ana Albuquerque, Andreia Jacinto, Francisca Nazareth, Maria Negrão (Marta Ferreira, 75), Bárbara Lopes e Lara Pintassilgo (Maria Alagoa, 67).

(Suplentes: Ana Rita Oliveira, Mariana Malva, Inês Oliveira, Maria Alagoa, Inês Matos, Marta Ferreira, Carolina Santana, Luana Marques e Joana Caiado).