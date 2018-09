Chama-se Marcos Paulo Costa do Nascimento e joga nos juniores e nos Sub-20 do Fluminense. Agora foi chamado à seleção sub-18 de Portugal. Tem passaporte português e vai mostrar-se a Rui Bento na próxima semana.

O selecionador sub-18 português chamou-o para um período de três dias de treinos com a seleção sub-18 em Lisboa. O Fluminense já o libertou e Marcos Paulo deve assim apresentar-se na Cidade do Futebol no dia 24 de setembro.

O jovem avançado já defendeu as seleções sub-17 e sub-18 do Brasil, mas tem até os 18 anos para escolher que cores vai querer defender no futuro, se a canarinha ou a verde-rubro. Segundo soube o DN, o luso-brasileiro já estava a ser observado pelos responsáveis do scoutting da Federação Portuguesa de Futebol, que alertou para a qualidade do jovem goleador do Fluminense.

Mas quem é o avançado da tricolor neto de um português, que Portugal quer "roubar" ao Brasil?

Tem 17 anos, mede 1, 87 metros e pesa 76 Kg, é avançado, joga nos Sub-20 do Fluminense e tem sido apontado à Juventus de Cristiano Ronaldo. Tem contrato com o Flu até ao verão de 2020, com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.

Criado em Santa Isabel (estado do Rio de Janeiro), Marcos Paulo, conhecido como MP, tem-se destacando na formação dos tricolores e da seleção brasileira. Começou a jogar futebol aos cinco anos na escolinha de futebol do tio Ronaldo, do tio Ademir e do pai (conhecido como Kolynos) no bairro de São Gonçalo. Aos oito anos foi convidado a participar em torneios por alguns clubes e aí teve a certeza que "o sonho de jogar futebol poderia se tornar realidade".

Com passagens pelo Profute de Tanguá e pelo rival Vasco da Gama, chegou ao tricolor das Laranjeiras em 2011, com o carimbo de futuro craque e não dececionou. Marcos Paulo é agora disputado por Portugal e o Brasil. Tudo porque seguiu um concelho da mãe: "Aprendi com a minha mãe, minha grande incentivadora, que temos que dar um passo de cada vez. Hoje, o meu maior objetivo é chegar à equipa principal, conquistar títulos e seguir sendo convocado para a seleção", disse à imprensa brasileira.

Veja aqui alguns golos do jogador.