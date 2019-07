Portugal na final do Mundial de hóquei em patins

Portugal apura-se para as meias-finais do mundial nos penáltis

A seleção nacional de hóquei em patins está na final do Campeonato do Mundo, que se realiza em Barcelona. Portugal venceu esta sexta-feira a Espanha, por 4-2, após prolongamento, marcando assim presença no jogo decisivo, no domingo, com a Argentina, que garantiu o apuramento com um triunfo por 3-0 frente à França.

Os espanhóis chegaram ao intervalo a vencer por 1-0, graças a um golo de Ferran Font, mas na segunda parte Gonçalo Alves e João Rodrigues deram a volta ao marcador. Quando parecia que a final estava garantida, a seleção da casa conseguiu empatar no último minuto com um golo de Alabart.

O jogo foi depois para prolongamento, altura em que João Rodrigues voltou a colocar Portugal na frente do marcador, tendo Jorge Silva sentenciado a partida a 43 segundos do final.

A seleção nacional, treinada por Renato Garrido, vai tentar conquistar o 16.º título mundial do seu historial no próximo domingo com a Argentina, que foi cinco vezes campeã do mundo.

Refira-se que Portugal não é campeão do mundo desde 2003, num torneio realizado em Oliveira de Azeméis, sendo preciso recuar 26 anos para encontrar o último título conquistado pela seleção nacional fora de casa, no caso foi em Itália.