Portugal já conhece adversários na fase de grupos do Mundial sub-20

Bebeto e Fernando Couto, os embaixadores do sorteio do Mundial Sub-20

Portugal calhou no grupo F do Mundial Sub-20, juntamente com a Coreia do Sul, a Argentina e África do Sul. O sorteio, realizado este domingo, e que teve Bebeto e Fernando Couto como embaixadores, tinha Portugal, a par de Polónia, Uruguai, França, Estados Unidos e México como cabeças de série.

A seleção nacional, que tem dois títulos mundiais, conquistados em 1989, na Arábia Saudita, e 1991, em Portugal, estreia-se na prova diante da Coreia do Sul, no dia 25 de maio, seguindo-se os embates com Argentina, a 28 de maio, e África do Sul, a 31 de maio, sempre na cidade de Bielsko-Biala.

Passam aos oitavos-de-final os dois primeiros de cada grupo, mais os quatro melhor terceiros. A 22.ª edição do Campeonato do Mundo de sub-20 realiza-se na Polónia, entre 23 de maio a 15 de junho.

O mundial da geração de ouro

No historial da competição, a seleção nacional, com a designada geração de ouro, venceu as edições de 1989, na Arábia Saudita, e de 1991, em Portugal. , João Vieira Pinto, Hélio Sousa, Jorge Couto, Jorge Costa, Rui Costa, Luís Figo, Peixe ou Fernando Couto foram alguns dos campeões mundiais por Portugal, que nas duas edições foi comandado por Carlos Queiroz.

A Argentina é o país com mais títulos na competição, com seis vitórias (2007, 2005, 2001, 1997, 1995 e 1979), seguido do Brasil, com cinco (2011, 2003, 1993, 1985 e 1983), num pódio completo por Portugal e Sérvia, ambos com dois.

A Inglaterra, que não se qualificou para a Polónia, é a campeã em título, depois de em 2017 ter vencido na final, disputada na Coreia do Sul, a Venezuela, por 1-0, numa competição em que a seleção das 'quinas' foi eliminada nos quartos de final.

Eis os grupos do Mundial Sub-20 2019

Grupo A: Polónia, Colômbia, Taiti, Senegal

Grupo B: México, Itália, Japão, Equador

Grupo C: Honduras, Nova Zelândia, Uruguai, Noruega

Grupo D: Qatar, Nigéria, Ucrânia, Estados Unidos

Grupo E: Panamá, Mali, França, Arábia Saudita

Grupo F: PORTUGAL, Coreia do Sul, Argentina, África do Sul