Portugal garante pelo menos mais 4,5 milhões de euros com presença na final

A vitória desta quarta-feira na seleção nacional sobre a Suíça (3-1) no Dragão garante um encaixe pelo menos mais 4,5 milhões de euros com a participação da Liga das Nações. É esse o prémio de finalista vencido do torneio, enquanto o vencedor arrecada mais seis milhões.

Depois de ter recebido 2,25 milhões de euros pela participação na Liga A (espécie de primeira divisão) da Liga das Nações e outros tantos pela presença na final four, Portugal poderá assim atingir os 10,5 milhões em caso de vitória na final, que também se vai realizar na casa do FC Porto.

Relativamente ao apuramento para o Campeonato da Europa de 2020, nada mudará independentemente do que Portugal fizer na final da Liga das Nações. O que a equipa das quinas já garantiu, por via da vitória do seu grupo na Liga A, é que no mínimo estará num playoff a quatro de qualificação para o Europeu, caso não termine num dos dois primeiros lugares do seu grupo de qualificação para o Euro 2020, que também inclui Sérvia, Ucrânia, Lituânia e Luxemburgo.

Na mesma situação dos homens de Fernando Santos estarão os outros três semifinalistas da Liga das Nações (Suíça, Holanda e Inglaterra), aconteça o que acontecer na outra meia-final, na final e no jogo de atribuição de terceiro e quarto lugares, assim como os vencedores dos respetivos grupos na Liga B (Bósnia, Ucrânia, Dinamarca e Suécia), Liga C (Escócia, Noruega, Sérvia e Finlândia) e Liga D (Geórgia, Macedónia, Kosovo e Bielorrússia).

Recorde-se que, no apuramento para o Europeu, as seleções estão divididas em dez grupos, com os dois primeiros de cada agrupamento a garantir um lugar no Campeonato da Europa. Contudo, como o torneio vai contar com a presença de 24 seleções, há quatro vagas que serão decididas em função do desempenho na Liga das Nações. As quatro melhores de cada Liga, que não tenham sido qualificadas na fase de apuramento, vão disputar um playoff em março de 2020 para definir os últimos apurados para o Europeu. Ou seja, são quatro playoffs, com quatro equipas cada, e o vencedor de cada um ganha o direito a disputar o Campeonato da Europa. No entanto, se numa das Ligas não restarem seleções ainda não apuradas suficientes para compor um playoff, serão repescadas as equipas com melhor ranking da liga abaixo.