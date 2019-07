Portugal estreia-se com vitória sobre Itália no Europeu de sub-19

Portugal, detentor do troféu, venceu este domingo a Itália, por 3-0, em jogo da primeira jornada do Grupo A do Europeu de sub-19 de futebol, que se está a disputar na Arménia.

A 'equipa das quinas', que no ano passado conquistou o troféu precisamente diante da Itália, construiu o resultado com golos de Gonçalo Cardoso (28 minutos), Gonçalo Ramos (46) e Félix Correia (51), na partida em Erevan.

A formação liderada por Filipe Ramos divide a liderança do grupo A com a Espanha, ambos com três pontos, sendo que os espanhóis, próximos adversários de Portugal, venceram a anfitriã Arménia, por 4-1.

A seleção nacional foi sempre superior aos transalpinos e poucas vezes concedeu possibilidades ao adversário, que praticamente só incomodou Celton Biai através de livres.

Foi dessa forma que Ricci visou a baliza defendida pelo guardião luso, mas sem o mesmo sucesso que teria Gonçalo Cardoso, à passagem da meia hora, correspondendo a um canto apontado por Vítor Ferreira e inaugurando o marcador.

Numa primeira parte repartida, Piccoli ainda assustou as 'hostes' lusas, mas foi Portugal a ficar perto do segundo, numa iniciativa de Fábio Vieira, que 'galgou' caminho por dentro e ficou a centímetros do golo.

Não marcou o médio do FC Porto, acabou por 'faturar' o avançado do Benfica Gonçalo Ramos, logo nos segundos iniciais da etapa complementar, dando a melhor sequência a uma incursão de Félix Correia pela direita.

O próprio Félix Correia, que recentemente trocou o Sporting pelo Manchester City, ampliou a vantagem portuguesa, pouco depois, ficando na 'retina' a precisão de passe do guarda-redes Celton Biai, a deixar o 'ex-leão' na 'cara' de Carnesecchi.

Se Celton Biai foi crucial a parar um livre direto de Fagioli, o guarda-redes italiano, Carnesecchi, foi determinante para travar o avolumar da vantagem lusa, defendendo as tentativas de Fábio Vieira, Gonçalo Ramos e Diogo Capitão, este último em tempo de compensação.

Portugal defronta a Espanha na quarta-feira, a partir das 15:45 (hora de Lisboa), em Erevan, na segunda ronda do grupo A.