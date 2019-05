Pela primeira vez na história das competições europeias, os quatro finalistas das duas competições são todos do mesmo país, neste caso de Inglaterra. Mas curiosamente sem treinadores desde país. Liverpool e Tottenham vão jogar a final da Liga dos Campeões e Chelsea e Arsenal medem forças no jogo decisivo da Liga Europa. Uma demonstração de força do futebol inglês que confirma ao mesmo tempo a quebra do domínio espanhol que nas últimas dez finais (cinco da Liga Europa e cinco da Champions) apenas não venceu uma, em 2016/17 quando o Manchester United de José Mourinho conquistou a Liga Europa diante do Ajax.

As boas campanhas dos clubes ingleses nas provas europeias, contudo, não têm tido expressão na seleção inglesa nas grandes competições internacionais. Excetuando o último Mundial da Rússia, no qual a Inglaterra atingiu as meias-finais (foi eliminada pela campeã Croácia), a seleção inglesa tem sido quase sempre uma desilusão. Vejamos os exemplos mais recentes: no Mundial 2010 caíram com a Alemanha nos oitavos-de-final; no Euro2012 não foram além dos quartos, no Mundial 2014 não passaram sequer da fase de grupos e no Euro2016 só atingiram os oitavos de final da prova. Ou seja, depois de se ter sagrado campeã do Mundo, em 1966, o único título que ostenta, a Inglaterra pouco ou nada fez de significativo. Nem sequer se apurou, por exemplo, para o Mundial1994.