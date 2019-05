Pizzi bate Bruno Fernandes na votação da UEFA para melhor jogador da I Liga

Pizzi, médio do Benfica, foi eleito pela versão portuguesa do site da UEFA o melhor jogador do campeonato 2018/19. "Com 13 golos e 18 assistências na recuperação notável do Benfica rumo à conquista do título, Pizzi bateu a concorrência de Bruno Fernandes, do Sporting, e foi eleito Melhor Jogador da Liga 2018/19 para a redação portuguesa do UEFA.com", podia ler-se no site do organismo.

Pizzi foi um dos jogadores mais influentes do Benfica nesta temporada e acabou por vencer o rival Bruno Fernandes na votação, apesar de o sportinguista registar dados estatísticos também muito relevantes - 20 golos e 12 assistências no campeonato.

Já na terça-feira, a versão portuguesa do site da UEFA tinha eleito o onze ideal da I Liga, com o Benfica a colocar sete futebolistas na equipa - André Almeida, Ruben Dias, Grimaldo, Pizzi, Rafa, João Félix e Seferovic. Os restantes jogadores eleitos foram Casillas (FC Porto), Éder Militão (FC Porto), Herrera (FC Porto) e Bruno Fernandes (Sporting).