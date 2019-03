Piqué: "Quantas vezes tive sexo no último mês? As idas ao Bernabéu contam?"

Sem filtros e provocatório como já habituou, Gerard Piqué é defesa central mas jogou ao ataque na noite de quinta-feira no programa televisivo espanhol La Resistencia.

Quando questionado sobre o número de vezes que teve sexo no último mês, o jogador do Barcelona mostrou originalidade. "As idas ao Bernabéu contam?", questionou, em tom de brincadeira, referindo-se às duas vitórias dos catalães no espaço de três dias na casa do Real Madrid, para a Taça do Rei e liga espanhola.

Da forma semelhante, não se fez rogado quando lhe perguntaram quanto dinheiro tem. "Em património tenho mais do que o orçamento do Espanyol este ano", atirou, referindo-se ao outro clube de Barcelona que milita do primeiro escalão em Espanha. A produção do programa encontrou o valor do orçamento da equipa onde alinha o luso-guineense Alfa Semedo e o argentino Ferreyra por empréstimo do Benfica, 57 milhões de euros, e confrontou o defesa, que provocou gargalhadas na plateia com mais uma resposta: "Não, é muito mais."