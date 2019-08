Pior equipa do Reino Unido regressa às vitórias 73 jogos e 840 dias depois

Apelidada de "pior equipa profissional do Reino Unido", o Fort William FC regressou esta quarta-feira às vitórias 840 depois, após uma sequência de 73 jogos sem qualquer triunfo.

Depois de ter somado dois empates e 32 derrotas na época anterior, terminando com a Highland Football League (quinta divisão da Escócia) com sete pontos negativos devido à utilização irregular de um jogador em três ocasiões e um saldo negativo de 224 golos, o Fort William goleou o Nairn County por 5-2 para a Taça do Norte da Escócia.

"Gostaríamos de agradecer a todos os que celebraram connosco", frisou o clube em comunicado.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Os olhos do mundo estão no nosso resultado. Por favor venham ao Claggan Park e mostrem-nos o nosso apoio onde nós mais precisamos", escreveu no Twitter o médio Scott Hunter, que logo a seguir brincou com o fim da onda negativa: "Zero dias desde a última vitória."

O número de seguidores do clube no Twitter disparou nas últimas horas, tendo já chegado aos 14 mil. "Quase que duplicámos o número de seguidores que tínhamos na terça-feira de manhã", pode ler-se na conta do emblema escocês.