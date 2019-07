Pinto da Costa suspenso por 90 dias

Jorge Nuno Pinto da Costa foi suspenso por 90 dias e multado em 11.480 euros, anunciou esta terça-feira a Liga, em comunicado.

Em causa, segundo a deliberação da secção profissional do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, estão declarações proferidas na comunicação social por parte do presidente do FC Porto sobre a arbitragem, em que classificou os árbitros como "adversários que vestem de preto, andam com um apito na boca ou estão sentados em frente a ecrãs de televisão".

Na altura, essas declarações foram denunciadas pelo Conselho de Arbitragem e pela Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF).