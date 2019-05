Pinto da Costa: "Força Casillas! Tu és Porto!"

Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do FC Porto, manifestou o seu apoio a Iker Casillas, guarda-redes sofreu um enfarte agudo do miocárdio durante o treino da manhã desta quarta-feira, realizado no Olival.

"O problema de saúde que o nosso Iker Casillas sofreu hoje, felizmente não teve as consequências que poderia ter tido. De qualquer forma, obriga a um internamento hospitalar e a um período de repouso e de inatividade. Em primeiro lugar, quero em meu nome e em nome do FC Porto prestar-lhe toda a solidariedade, não por ser um atleta de eleição, mas por ser um homem impoluto, com caráter excecional, um homem com H grande de que todos nós nos orgulhamos muito, por ser um dos nossos", disse ao site do clube Pinto da Costa.

"Todos nós, dirigentes, técnicos, jogadores, todos o que no dia a dia somos seus companheiros com o objetivo de vencer, iremos ter uma razão suplementar para pormos todos os nossos esforços na conquista das vitórias próximas que ele, como nós, tanto deseja. Tudo o que cada um fizer a partir deste momento, terá de ter um esforço suplementar para que ele continue a ser o atleta mais vitorioso do mundo. Força Casillas! Tu és Porto!", finalizou o presidente do FC Porto completa a mensagem da seguinte forma