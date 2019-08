Pinto da Costa: "Espero não ter outro treinador enquanto for presidente"

Pinto da Costa manifestou esta quinta-feira total confiança em Sérgio Conceição, um dia depois de o FC Porto ter vencido o Krasnodar na Rússia na primeira mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

"Estou contente, esperançado e confiante. Confio plenamente no treinador, escolhemos o plantel dentro daquilo que ele queria. Ele é o meu treinador, espero não vir a ter outro no FC Porto enquanto eu for presidente", afirmou o presidente portista à RTP.

Sobre a partida em Krasnodar, o dirigente disse que se tratou de "um jogo muito bom e sobretudo num ambiente magnífico, com uma equipa muito forte e um clube muito bem organizado, que foi uma surpresa".

O presidente portista comentou ainda a desavença entre o técnico e Danilo Pereira, criticando a repercussão dada ao caso: "Quando se consegue fazer um acontecimento nacional de uma pequena desavença que não teve consequência alguma, consegue-se fazer disso programas e programas televisivos para se discutir e comentar isso. É sinal de que o FC Porto ainda assusta muita gente."