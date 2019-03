Pinto da Costa anuncia renovação de Sérgio Conceição até 2021

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, anunciou esta sexta-feira a renovação do contrato com o treinador Sérgio Conceição por mais uma temporada do que aquele que estava em vigor, sendo agora válido até ao final da época 2020/21.

A cerimónia, que foi convocada de surpresa, decorreu na garagem do Estádio do Dragão, precisamente no mesmo local onde a 8 de junho de 2017 foi apresentado como treinador do FC Porto. "O futuro tem de ser igual ao passado recente, que tem sido de vitórias, e que começaram neste local", começou por dizer Pinto da Costa, antes de anunciar a extensão do vínculo com o treinador, precisamente na véspera do importante clássico com o Benfica, que o líder portista garantiu não ter sido o pretexto para o anúncio: "Calhou amanhã ser o Benfica ser o adversário, se fosse outro qualquer faríamos esta cerimónia na mesma."

O presidente portista revelou ainda que o convite para a renovação de contrato foi feito na quinta-feira. "Falámos ontem à noite e assinámos hoje, como veem foi tudo muito difícil", atirou, antes de dizer que "houve recetividade imediata", pelo que o acordo foi "fácil".

Por sua vez, Sérgio Conceição assumiu estar "muito feliz pela confiança" demonstrada pelo FC Porto e toda a sua estrutura. "Estou há quase dois anos nesta casa e tem sido um trajeto exigente, muito feliz e apaixonado. É um orgulho e uma honra enormes prolongar este contrato", sublinhou.

"Quando o presidente falou comigo, disse-lhe que ficaria até que desejasse. Isso é a prova da empatia e amizade que existe. Somos pessoas determinadas ambiciosas e queremos muito ganhar. Vamos tentar dar continuidade ao trabalho que temos feito", acrescentou antes de falar sobre o sentimento que tem pelo clube: "Cheguei a este clube com 15 ou 16 anos, tive um trajeto fantástico e evolui como ser humano. Não há, por isso, palavras para agradecer o sentimento que tenho por esta casa. É um amor verdadeiro, genuíno. E quero retribuir com vitórias."