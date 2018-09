Pichardo pode representar Portugal a partir de agosto de 2019

Pedro Pablo Pichardo, atleta do triplo salto que adquiriu a nacionalidade portuguesa a 31 de dezembro de 2017, está elegível para representar Portugal a partir do dia 1 de agosto de 2019, apurou o DN.



O atleta cubano do Benfica já poderá assim representar o nosso país no Campeonato do Mundo de Atletismo de 2019, que se realiza de 28 de setembro a 6 de outubro, em Doha no Qatar, para o qual já está qualificado em virtude de ter vencido o Triplo Salto da Liga Diamante em 2018. Presumivelmente fará dupla com Nelson Évora, com quem se travou de razões bem recentemente

A comunicação da elegibilidade de Pichardo foi dada à Federação Portuguesa de Atletismo pela Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF). Pedro Pablo Pichardo é o atual líder do ranking mundial do Triplo Salto, com 17.95 metros, marca que figura também como recorde de Portugal da disciplina.



Ao que o DN conseguiu saber está em cima da mesa a possibilidade de Pedro Pablo Pichardo renovar contrato em Benfica muito em breve.