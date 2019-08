Philippe Coutinho troca Barcelona pelo Bayern Munique

O brasileiro Philippe Coutinho está a poucas horas de trocar o Barcelona pelo Bayern Munique. A revelação foi feita esta sexta-feira por Guillermo Amor, diretor das relações internacionais do clube catalão: "Existe um princípio de acordo e, dadas as circunstâncias, pode ser que ele saia."

A prova que o empréstimo do Barça ao clube bávaro está iminente é que o médio estava convocado para a partida com o Athletic Bilbau, que abre a Liga espanhola, mas acabou por deixar a convocatória para finalizar os termos da transferência.

De acordo com a rádio RAC 1, da Catalunha, Coutinho viaja para Munique no próximo domingo para fazer exames médicos e finalizar a mudança, sendo que em cima da mesa, de acordo com o jornal Sport, estão duas possibilidades: um empréstimo por duas épocas com os alemães a pagar o salário e um valor não especificado aos catalães ou um empréstimo de uma temporada com opção de compra obrigatória no final desta época.