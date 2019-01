Pepe quer regressar a casa. Mónaco baralha o jogo

O internacional português Pepe, a menos de dois meses de celebrar 36 anos (26 de fevereiro de 1983, Maceió, Brasil), deixou o Besiktas há semanas e soltou a vontade de estabilizar a vida familiar com um regresso, 11 anos e meio depois de sair para o Real Madrid (2007), ao FC Porto.

O central está disponível para se integrar na realidade do futebol português, sobretudo a nível financeiro, abrindo a porta a um salário bastante inferior daqueles que auferiu desde 2007. Em Istambul, ganhava 4,5 milhões de euros/ano, depois de receber um prémio de assinatura de três milhões. O problema é que a crise cambial da Turquia e as dificuldades que as águias negras atravessam não terão permitido a liquidação de contas.

O jogador tem falado informalmente com responsáveis do FC Porto sobre os moldes em que poderia integrar o plantel de Sérgio Conceição. Na cabeça dos dirigentes portistas está a possibilidade de Militão não continuar no campeão nacional, tal é a força do assédio de emblemas de topo europeus (curiosamente, tem-se insistido muito na hipótese Real Madrid).

No entanto, além do interesse do Wolverhampton de Nuno Espírito Santo e da armada portuguesa (os Wolves têm sete lusos no plantel), apareceu o Mónaco de Thierry Henry, desesperado na tentativa de inverter o colapso da equipa que foi orientada por Leonardo Jardim até outubro (e desde 2014). A equipa do principado está no penúltimo lugar da Ligue 1 (um lugar abaixo daquele em que Jardim deixou o clube), a lutar pela permanência.

Os dois emblemas têm uma capacidade financeira de que não dispõe o FC Porto, mas perto de completar 36 anos Pepe está inclinado a valorizar mais os aspetos familiares, mas também desportivos. Jogar nos dragões possibilitaria a participação na Champions e ficar mais perto da seleção, que nunca ficará descurada se o desfecho for a continuidade fora do país.

Segundo um jornalista italiano da Sky Italia, que está a ser citado um pouco por todo o mundo, o Mónaco já garantiu as contratações de Cesc Fàbregas (despediu-se emotivamente dos adeptos do Chelsea após o triunfo deste sábado, por 2-0, sobre o Nottingham Forest para a Taça inglesa) e de Pepe.

No entanto, neste momento o futuro de Pepe mantém-se em aberto, assim como a vontade do luso-brasileiro em voltar ao Dragão. Falta agora o entendimento entre Jorge Mendes, agente do jogador, e os responsáveis dos dragões, algo que não parece, hoje, simples, mas também ainda está longe de se ter inviabilizado.