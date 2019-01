Pepe já entra nos convocados de Sérgio Conceição para o clássico

O internacional português já não realiza um jogo há dois meses e só na passada terça-feira se integrou na equipa do FC Porto, mas regressou ao Dragão com "grande vontade de competir" e Sérgio Conceição incluiu-o já na comitiva que esta sexta-feira viajou para Lisboa.

Pepe, sonante reforço de inverno dos dragões, integra os 21 convocados do técnico portista para o clássico com o Sporting. Se é mesmo opção para competir desde já ou se esta é apenas uma medida para acelerar etapas de integração no grupo, dicará para ver no sábado, quando Sérgio Conceição tiver de riscar três destes nomes para indicar os 18 que farão parte da ficha de jogo. Mas, para já, certo é que Pepe estará em Alvalade.

Lista de convocados

Guarda-redes: Casillas, Fabiano e Vanã.

Defesas: Pepe, Militão, Felipe, Mbemba, Alex Telles e Maxi Pereira

Médios: Óliver, Herrera, Danilo, Sérgio Oliveira, Hernâni, Brahimi e Corona

Avançados: Marega, Adrián López, André Pereira, Soares e Fernando Andrade