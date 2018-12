Pepe cheio de pretendentes. De Inglaterra ao Médio Oriente

Pepe, defesa internacional português que rescindiu contrato com o Besiktas e se tornou um jogador livre, está a ser muito cobiçado e certamente não vai ficar muito tempo sem clube.

Apesar de estar com 35 anos, o central luso-brasileiro tem recebido várias sondagens. A começar pelo Wolverhampton, clube da Premier League inglesa que é treinado por Nuno Espírito Santo e que tem uma enorme legião de jogadores portugueses. De acordo com o jornal espanhol AS, a forte ligação do empresário Jorge Mendes ao clube britânico pode facilitar uma negociação.

Também do Médio Oriente têm chovido convites, com o Al Gharafa, do Qatar, e o Al Ittihad, da Arábia Saudita, na linha da frente.

Outro clube que poderia investir na contratação de Pepe é o Corinthians. Quando se soube da notícia da sua rescisão com o Besiktas, as redes sociais do clube de São Paulo e do próprio Pepe foram invadidas por adeptos a pediram a contratação do jogador, que curiosamente, apesar de ter nascido no Brasil, nunca jogou a nível profissional no seu país, já que veio muito novo para Portugal, com destino ao Marítimo.