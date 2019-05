Lionel Messi voltou a fazer uma exibição de gala no jogo desta quarta-feira com o Liverpool, da primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, que os catalães venceram por 3-0 com dois golos do argentino, um deles na cobrança exímia de um livre direto.

Através das redes sociais, e após o jogo, o internacional italiano Mario Balotelli, do Marselha, deixou uma mensagem a expressar a sua opinião sobre quem considera o melhor jogador de futebol do mundo: "Pelo bem do futebol, não voltem a comparar Messi ao 7 da Juventus...". O 7 da Juventus, para quem não se recorda, é Cristiano Ronaldo, jogador com quem Messi tem rivalizado na última década na luta pelo troféu de melhor jogador do mundo.