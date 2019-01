Pedro Pinto lança agência de comunicação para atletas e já tem clientes

Pedro Pinto, antigo jornalista da CNN que foi diretor de comunicação da UEFA, apresentou esta terça-feira a sua nova empresa de comunicação, a Empower Sports, destinada ajudar atletas, treinadores e dirigentes a gerir da melhor forma a sua imagem, potenciando a sua marca e carreiras. O evento, que se realizou em Lisboa, contou com a presença de várias figuras do desporto nacional, entre elas Nani, jogador do Sporting, e um dos primeiros clientes da empresa.

Atualmente diretor executivo da Eleven e consultor da UEFA, Pedro Pinto considera que este era o momento ideal para dar resposta a algo que falta colmatar na área do desporto. "Os jogadores têm hoje um alcance, em muitos casos, superior ao dos clubes, pelo que, para além do apoio da sua entidade patronal, é fundamental que tenham um aconselhamento profissional diário para gerir as suas carreiras em termos de imagem. Das redes sociais às entrevistas que dão, todos os momentos de comunicação são fulcrais para se potenciarem enquanto marca, bem como para evitarem situações de conflito ou crise como se tem verificado em várias situações que ganham grande impacto mediático", referiu.

"Os atletas de alta competição precisam de profissionais de comunicação para complementar o trabalho do empresário e contabilista. É a única forma de agarrarem oportunidades e vencerem os desafios", acrescentou o CEO da Empower Sports.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Esta nova empresa trabalha com atletas, treinadores e dirigentes desportivos para promover as suas carreiras, proteger a sua imagem e fortalecer as suas marcas. Neste momento, Nani, Paulo Fonseca e Luís Boa Morte são os principais clientes, tendo também Bernardo Silva já trabalhado com a empresa no último ano.

O evento de apresentação da Empower Sports contou com várias figuras do desporto nacional. Nani, cliente da Empower Sports, Nuno Gomes, Vítor Baía, Jorge Andrade, Ruben Amorim, José Couceiro, Bosingwa foram alguns dos presentes, a que se juntaram empresários como Marco Abreu (Paulo Fonseca, cliente Empower Sports), Diogo Vassalo (Ricardo Quaresma), e dirigentes como o Presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, ou o Diretor-Geral da FPF, Tiago Craveiro, entre outros.

Apesar de não poderem marcar presença, Paulo Fonseca e Luís Figo fizeram questão de gravar mensagens de vídeo que foram apresentadas no evento. O técnico e cliente da Empower Sports deu o seu testemunho do trabalho já realizado com a agência liderada por Pedro Pinto, enquanto Luís Figo (com quem o Pedro colabora na UEFA) desejou os maiores sucessos a este novo projeto, ressalvando toda a competência e experiência do antigo jornalista da CNN.

O evento ficou ainda assinalado por uma mesa redonda moderada por Pedro Pinto sobre a gestão de imagem dos jogadores em que participaram Nuno Gomes, Vítor Baía e Manuel Albuquerque, da PrimeTag, uma das maiores empresas de gestão de influenciadores digitais em Portugal.

Os dois ex-internacionais falaram sobre as diferenças entre a realidade que viveram como jogadores e os desafios dos dias de hoje: "Sem dúvida que hoje é fundamental um jogador ter uma estrutura de apoio profissional para gerir toda a comunicação, desde as redes sociais às relações com os media. Quando fui para o Barcelona senti essa dificuldade por ter o meu empresário à distância e não ter tido o devido apoio nessa matéria. Mesmo depois de acabar a carreira resisti a entrar nas redes sociais mas chegou a um ponto que foi impossível estar longe dessa realidade, os parceiros e patrocinadores assim o exigem", referiu Vítor Baía.

Um ponto de vista semelhante ao do ex-avançado Nuno Gomes: "De facto a informação era bem menos imediata quando éramos jogadores. Se queríamos passar uma mensagem teríamos de o fazer através de entrevistas. O nosso foco era sermos um exemplo para os mais novos, mas hoje a dimensão comunicacional vai muito além disso pelo que é fulcral que os jogadores tenham um apoio diário profissional para evitarem situações complicadas e se potenciarem".